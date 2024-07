Videocamere sulle discariche abusive, pronto il progetto di Sispi a Palermo

Ambiente

La richiesta, giunta dal Consiglio comunale, è al vaglio del Comune, peraltro proprietario dell'azienda che gestisce i sistemi informatici

Sispi, la società di proprietà del Comune di Palermo che si occupa dei sistemi informatici, potenzierà il servizio di videosorveglianza delle discariche abusive. L’azienda partecipata ne ha discusso oggi con la quarta commissione del Consiglio comunale di Palermo che ha chiesto di potenziare questo servizio di controllo del territorio che già Sispi effettua. IL progetto di potenziamento che è al vaglio del Comune.

«Sispi ha scelto con questa presidenza – ha affermato la presidente Giovanna Gaballo – di essere presente nel territorio per dare risposte ai bisogni dei cittadini per risolvere i piccoli e i grandi problemi del vivere quotidiano. Mettere al servizio dei cittadini le competenze e le professionalità della nostra azienda è per noi un imperativo categorico che cerchiamo di praticare ogni giorno con le scelte che compiamo per il bene della nostra città. Ovviamente – ha concluso – per rendere efficace il nostro lavoro serve il massimo della collaborazione dei cittadini e delle istituzioni della nostra città». L’incontro che aveva per oggetto il controllo video delle discariche abusive si è svolto direttamente sul territorio nella zona di via Altofonte. All’incontro erano presenti i componenti della 4 commissione presieduta dal consigliere Salvo Imperiale, il presidente di Sispi Giovanna Gaballo, il vice presidente Salvatore Seminara e il direttore generale Salvatore Morreale.

