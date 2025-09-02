Vino, moto, calcio: chi erano Antonio Mazzola e Domenico Schiavo, morti in moto in viale Regione a Palermo

l'incidente

L'incidente in via Belgio che ha spezzato le vite di due ragazzi

La passione per le moto è costata la vita ad Antonio Mazzola, 27 anni, morto ieri notte in un incidente su viale della Regione Siciliana insieme a Domenico Schiavo, 21 anni, passeggero sulla moto di grossa cilindrata di Mazzola. Innamorato del suo lavoro di sommelier professionista che lo aveva reso molto noto in città, Mazzola lavorava nel ristorante OpenCity in pieno centro e collaborava con Al Castello a San Nicola l’Arena. Il giovane sommelier viveva di passioni, come quella per i viaggi e quella per i motori, che lo aveva portato a coronare il sogno di possedere una Kawasaki Z750.

Domenico Schiavo e Antonio Mazzola

Nella notte tra lunedì e martedì Mazzola ha festeggiato il suo compleanno e poi si è messo in moto per tornare a casa. Per cause ancora da chiarire, la motocicletta si è schiantata contro il guard rail di viale della Regione Siciliana all’altezza dell’incrocio con via Belgio. Non c’è stato niente da fare per Antonio Mazzola e per Domenico Schiavo, che era sul sellino posteriore.