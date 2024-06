Violenta una ragazza e la famiglia di lei lo picchia a sangue: risolto il giallo di Bagheria

la storia

Gli autori del raid sono stati il padre, il fratello e un conoscente della donna. Il bruto arrestato

Era rimasto vittima di un pestaggio il 9 maggio scorso a Bagheria, nel Palermitano. Adesso un giovane di 21 anni si trova nel carcere di Pagliarelli con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. E’ l’epilogo di una vicenda che ha portato alla scoperta dello stupro che sarebbe avvenuto a Palermo e della conseguente spedizione punitiva organizzata dai familiari. Gli agenti di polizia sono riusciti a rintracciare i tre aggressori, tra i quali il padre della giovane.