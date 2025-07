Wizz Air collega Palermo con Varsavia, il manager: «Un mercato in forte espansione»

La sfida

I viaggiatori siciliani potranno volare verso la storica capitale Polacca tre volte a settimana

Wizz Air annuncia il lancio di una nuova rotta internazionale che collegherà Palermo (Pmo) a Varsavia-Modlin (Wmi), nell’ambito del più ampio piano di sviluppo della compagnia aerea per la sua rete nel Sud Italia.

La nuova frontiera

Dal 16 dicembre 2025, i viaggiatori siciliani potranno volare verso la storica capitale Polacca tre volte a settimana – martedì, giovedì e sabato. La tratta sarà operata con i modernissimi Airbus A321neo, caratterizzati da comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale Wizz.