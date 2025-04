25 aprile: a Bologna anche il corteo contro Rearm Eu

agenzia

Pap: 'Festa laica, il Papa più comodo da morto che da vivo'

BOLOGNA, 24 APR – “Viviamo in uno Stato laico e la Liberazione è una festa laica. Evidentemente il Papa è più comodo da morto che è da vivo: non veniva ascoltato dal governo quando parlava di pace, di disarmo, di genocidio in Palestina e ci vorrebbero silenziare quando diciamo le stesse cose. Quello alla sobrietà non è un invito che possiamo accettare”. A dirlo è Riccardo Rinaldi di Potere al Popolo, che con altri partiti di sinistra, collettivi e movimenti, è tra gli organizzatori della tradizionale manifestazione che termina alla festa del Pratello, preceduta da un corteo che partirà da piazza dell’Unità e sfilerà per il centro di Bologna. “Domani passeremo anche in piazza del Nettuno, sotto il sacrario dei partigiani che è un punto molto importante per la città ma che spesso viene abusato dalle istituzioni – aggiunge Rinaldi – lo abbiamo visto il 6 aprile in occasione della Piazza per l’Europa” organizzata da Michele Serra e dai sindaci di Bologna e Firenze Matteo Lepore e Sara Funaro “dove si è parlato di pace, sostenendo però il riarmo e questo per noi è inaccettabile ed è un vero sfregio per la memoria dei partigiani”.

