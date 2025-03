agenzia

Decisione del sindaco, da oggi resterà in modo permanente

BARI, 01 MAR – “Questa mattina il sindaco di Bari Vito Leccese ha esposto la bandiera ucraina in sala Massari per esprimere la solidarietà della Città di Bari al popolo ucraino”. Lo comunica una nota di palazzo di città spiegando che da oggi la bandiera sarà esposta in modo permanente.

