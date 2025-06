A Chigi riunione sul fine vita con Meloni, vicepremier e Nordio

agenzia

Nel pomeriggio Comitato interministeriale per gli affari europei

ROMA, 10 GIU – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è da poco arrivato a Palazzo Chigi, dove è previsto, come spiegano più fonti, un vertice sul fine vita con la premier Giorgia Meloni e gli altri leader di maggioranza, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi. Nel pomeriggio, alle 17.30, come si apprende, è in programma anche una seduta del Comitato interministeriale per gli affari europei, organismo presieduto dal presidente del Consiglio, che ha l’obiettivo di concordare le linee politiche del governo nel processo di formazione della posizione italiana, nella fase di predisposizione degli atti dell’Unione europea.

