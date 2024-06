A Ferrara boom dell’affluenza, alle 12 oltre il 41%

agenzia

L'avvocato Fabio Anselmo sfida il sindaco uscente Alan Fabbri

BOLOGNA, 09 GIU – In un turno elettorale non particolarmente brillante per l’affluenza, c’è una città dove gli elettori stanno facendo le file ai seggi: a Ferrara, infatti, alle 12 si è registrata un’affluenza del 41,8%. Si tratta di un dato abbastanza sorprendente: è infatti superiore di circa 10 punti alla media dell’Emilia-Romagna (che è la Regione dove si è votato di più in Italia con poco meno del 32%), ma anche parecchio superiore agli altri Comuni di dimensioni simili dove, come a Ferarra, si vota anche per il sindaco, come Modena, Reggio Emilia, Forlì e Cesena che hanno percentuali fra il 33% e il 35%. A Ferrara si potrebbe perfino superare l’affluenza del 71,5%, registrata cinque anni fa. Si capirà solo domani, però, se questa alta affluenza finirà per favorire il sindaco uscente, il leghista Alan Fabbri che si presenta anche con una lista civica personale a sostegno o il suo principale sfidante, l’avvocato del caso Cucchi, sostenuto da Pd e alleati.

