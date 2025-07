A.Fontana, il ricordo della strage di via Palestro resti vivo

agenzia

Il governatore, impegno nel contrasto a mafie e criminalità

MILANO, 27 LUG – Il governatore Attilio Fontana ricorda sui social la strage di via Palestro aggiungendo nelle sue storie il post di Lombardia Notizie Online, il servizio di informazione digitale della Regione. “Oggi ricordiamo l’attentato del 27 luglio 1993 in via Palestro a Milano, quando un’autobomba esplose vicino alla Galleria d’Arte Moderna e al Padiglione di Arte Contemporanea, provocando la morte di 5 persone – si legge sul post a commento della foto della lapide a memoria della strage – Il ricordo delle vittime deve sempre rimanere vivo in tutti noi, così come l’impegno al contrasto alla mafia e a ogni forma di criminalità”.

