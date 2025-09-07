A. Fontana, il Veneto non può prescindere da Zaia

agenzia

Vicina quadra nelle Regioni ma bisognava trovare candidati prima

MILANO, 07 SET – “Sono assolutamente convinto che nel caso del Veneto non si possa e non si debba prescindere da Zaia”: il presidente della Lombardia Attilio Fontana torna sul tema delle regionali e anche se si dice sicuro che “si sia raggiunto un accordo su quasi tutto” in una intervista alla Provincia Pavese sottolinea che “si dovrebbero fare queste scelte prima”, discorso che vale anche per le regionali. Quanto a Zaia e al Veneto è convinto che “proprio per il bene della coalizione, la lista Zaia sarebbe un grande valore aggiunto”.

