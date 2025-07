A.Fontana: ‘Sala si deve dimettere? Assolutamente no’

agenzia

'Indagine deve fare suo corso e alla fine si avrà una risposta'

MILANO, 18 LUG – “Secondo me assolutamente no, per lo stesso motivo per cui non mi sono dimesso io. L’indagine giudiziaria deve fare il suo corso e alla fine si avrà una risposta”: il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto cosi, intervistato su Radio anch’io, alla domanda se il sindaco di Milano Giuseppe Sala, tra gli indagati nell’inchiesta della Procura sull’urbanistica in città, si debba dimettere. “Io sicuramente sono molto più prudente, sono assolutamente convinto che sia assurdo che venga avvicinata la possibilità di una dimissione con un avviso di garanzia”, ha aggiunto. “L’avviso di garanzia – ha aggiunto il governatore – è soltanto l’espressione di una delle due parti. L’altra parte avrà pur il diritto di difendersi, di spiegare quali sono i propri punti di vista, qual è la propria tesi e poi eventualmente soltanto dopo un confronto di questo genere potrà essere fatta una valutazione definitiva dal giudice con una sentenza”.

