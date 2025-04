A Isernia mozione per revocare cittadinanza onoraria a Mussolini

agenzia

Presentata dai gruppi della maggioranza di centrosinistra

ISERNIA, 25 APR – Revocare la cittadinanza onoraria concessa dalla città di Isernia a Benito Mussolini il 20 maggio 1924. E’ la richiesta contenuta in una mozione presentata, simbolicamente oggi 25 Aprile, al Comune di Isernia da tutti i gruppi consiliari della maggioranza di centrosinistra. Lo ha reso noto il capogruppo del Pd, Stefano Di Lollo: “La cittadinanza onoraria, attribuita all’epoca come atto di adesione ideologica al regime fascista nascente – dichiara Di Lollo – è oggi ritenuta incompatibile con i valori della Costituzione repubblicana e con il sentimento democratico che deve appartenere a uno Stato civile. Benito Mussolini è stato il principale responsabile dell’instaurazione della dittatura fascista, delle persecuzioni razziali e politiche, e dell’alleanza con il nazismo, che ha condotto l’Italia in una delle fasi più oscure della sua storia”. I firmatari della mozione ritengono, inoltre, che l’iniziativa rappresenti “un atto di memoria, giustizia e responsabilità civile, che ribadisce l’impegno della città verso la verità storica e i valori della democrazia”. In merito Di Lollo aggiunge: “Coltivare la memoria storica non è solo un dovere morale verso chi ha sofferto, ma una condizione essenziale per evitare che l’indifferenza o la nostalgia distorta cancellino le responsabilità e i drammi del passato. Restituire alla storia il suo giusto significato è fondamentale per costruire un presente consapevole e un futuro libero. Il Comune di Isernia, con questo atto, riafferma la centralità della Costituzione, il valore dell’antifascismo e la necessità di non smarrire il senso della storia, soprattutto in un tempo in cui il revisionismo e la disinformazione rischiano di compromettere la coscienza collettiva”.

