A Italia Viva non piace la “metamorfosi” di Cateno De Luca: «Gli interessa solo stare con chi gestisce il potere, Schifani»

LA POLEMICA

Davide Faraone e Dafne Musolino, rispettivamente capogruppo alla Camera e senatrice di IV, commentano le ultime mosse del leader di Sud chiama Nord

«Con lo spettacolo offerto sabato scorso a Palermo, Cateno De Luca ha finalmente gettato la maschera e ammesso che a lui interessa solo stare con chi gestisce il potere: Renato Schifani». Lo scrivono Davide Faraone e Dafne Musolino, rispettivamente capogruppo alla Camera e senatrice di Italia Viva, sul blog di Iv Sicilia.

«Come dimenticare le offese scomposte rivolte da De Luca proprio a Schifani o gli insulti all’ex padrino politico, Raffaele Lombardo? Eppure, sabato De Luca, ufficializzando il tradimento, ha annunciato l’ingresso nel governo regionale per “imparare” come si amministra da colui, Schifani, che fino a due mesi fa accusava di incapacità gestionale».