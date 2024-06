A Motta Sant’Anastasia il giallo dei fogli di delega per il ritiro delle tessere elettorali: 400 gettati in un cestino dei rifiuti

amministrative

La denuncia in questura da parte dei rappresentanti di due delle tre liste in corsa

Più di 400 prestampati di deleghe per il ritiro delle tessere elettorali di residenti nella zona di via Luna, a Motta Sant’Anastasia “sospette”: è la denuncia fatta dallo staff del candidato sindaco Antonino Gulisano – in corsa per le Amministrative 2024 – che ha presentato in Questura un esposto formale.

I fogli di delega – compilati, firmati e datati 7 giugno – sono stati ritrovati abbandonati e strappati in un cestino dei rifiuti.

La scorsa notte, a denunciare l’accaduto sono stati alcuni rappresentanti delle liste collegate ai candidati sindaci Nino Gulisano e Daniele Capuana che hanno chiesto l’intervento dei carabinieri nella sede dell’ufficio elettorale.