A Ortigia un G7 Agricoltura «inclusivo, partecipano anche i Paesi africani»

L'evento

La ministeriale che si terrà sull'isola di Ortigia a Siracusa dal 26 al 28 settembre sarà anticipata da Divinazione Expo 24, sempre a Siracusa, dal 21 al 29 settembre che sarà inaugurato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel pomeriggio di sabato 21 settembre

«Abbiamo spalmato su più giorni un evento che permettesse di promuovere l’agricoltura e la pesca da ogni tipo di prospettiva provando a ribadire in questo contesto un dialogo aperto partecipato da tutte le forze politiche nelle buone intenzioni, non solo a livello nazionale anche internazionale». Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida aprendo la conferenza stampa di presentazione del G7 agricoltura. La ministeriale che si terrà sull’isola di Ortigia a Siracusa dal 26 al 28 settembre sarà anticipata da Divinazione Expo 24, sempre a Siracusa, dal 21 al 29 settembre che sarà inaugurato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel pomeriggio di sabato 21 settembre. Prevista inoltre la presenza dei presidente di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Definiti anche oltre 100 convegni paralleli a quelli previsti in programma per coinvolgere anche il mondo delle scuole e dello sport.