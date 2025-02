A Palazzo Chigi vertice di governo, focus sulla sanità

agenzia

L'esecutivo al lavoro sulla riforma dei medici di famiglia

ROMA, 12 FEB – È un vertice di governo focalizzato in particolare sulla sanità quello in corso a Palazzo Chigi, come riferiscono diverse fonti. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata di primo mattino, e verso le 11 è stata la volta dei vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, del ministro della Sanità Orazio Schillaci e di quello dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Nella sede del governo anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia. Al centro della riunione potrebbe esserci anche la riforma relativa ai medici di famiglia, su cui il governo è al lavoro. “Stiamo discutendo con le Regioni – ha detto ieri Schillaci -, ancora non c’è una posizione unitaria, nei prossimi giorni credo che ci chiariremo le idee”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA