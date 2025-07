A Pescara al voto in 27 sezioni il 24 e 25 agosto

agenzia

Prefetto firma decreto, Tar aveva annullato esito urne

PESCARA, 03 LUG – A Pescara si tornerà alle urne in piena estate, domenica 24 e lunedì 25 agosto. Al voto, sulla base della sentenza del Tar che ha annullato l’esito della tornata elettorale del 2024 e disposto nuove elezioni in solo 27 delle 170 sezioni cittadine, cioè quelle in cui sono emerse le criticità più gravi. Il Prefetto di Pescara ha firmato il relativo provvedimento. Le sezioni interessate sono le seguenti: 2, 25, 28, 31, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 57, 71, 73, 74, 78, 89, 90, 95, 117, 137, 140, 145, 157, 166 e 169.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA