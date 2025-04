‘A proposito di privacy’, al via il podcast del Garante

agenzia

Nuovo strumento di approfondimento sulla protezione dei dati

ROMA, 03 APR – È dal 3 aprile online ‘A proposito di privacy’, il podcast del Garante per la protezione dei dati personali, ideato per aiutare cittadini, imprese e istituzioni a comprendere il valore dei dati personali e l’importanza della loro tutela. In ogni puntata un tema diverso: dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’oblio oncologico ai diritti dei minori online. Un modo nuovo di rimanere informati sulle attività del Garante anche per i non addetti ai lavori. La scelta di utilizzare il podcast rientra infatti nella volontà del Garante di ampliare la platea del proprio pubblico attraverso uno strumento di comunicazione in grado di raggiungere, con un linguaggio semplice e chiaro, tutti coloro che sono interessati alle tematiche della privacy e alla tutela dei diritti nel mondo digitale. Al centro del primo episodio, la permeabilità dei sistemi di sicurezza delle banche dati che ha favorito nei mesi scorsi numerosi accessi illeciti. La puntata sarà anche l’occasione per ricordare le indicazioni fornite dal Garante privacy a imprese e pubbliche amministrazioni per assicurare la protezione dei dati personali trattati. Il podcast dell’Autorità sarà disponibile sul sito istituzionale www.gpdp.it e sulle maggiori piattaforme online dedicate.

