A Realmonte elezioni comunali a fine maggio: rigettato il ricorso dell’ex sindaco Lattuca

Nella seduta del 14 marzo scorso il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell’allora primo cittadino

Il Tar Palermo ha rigettato il ricorso dell’ex sindaco di Realmonte, Santina Lattuca, dando il via libera alle prossime elezioni amministrative che si terrano il 25 e 26 maggio. Il Consiglio Comunale di Realmonte, nella seduta del 14 marzo scorso, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti dell’allora sindaco in carica Santina Lattuca.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha così nominato Carmelo Burgio quale commissario straordinario del Comune. Successivamente, con provvedimento di indizione dei comizi elettorali, è stato disposto che l’elezione relativa al Sindaco e al Consiglio Comunale di Realmonte si terranno il 25 e 26 maggio prossimo. L’ex sindaco Santina Lattuca, ritenendo illegittima la delibera di approvazione della mozione di sfiducia, ha proposto innanzi al Tar Sicilia-Palermo un ricorso, chiedendo anche l’annullamento dell’atto di indizione dei comizi elettorali. Per resistere a tale ricorso si sono costituiti in giudizio il candidato a sindaco Alessandro Pietro Mallia, l’ex Presidente del Consiglio Comunale Irene Pilato, nonché i consigliere uscenti Melissa Rita Arcuri, Teresa Siracusa, Emanuele Fiorica, Salvatore Putrone, Alessandra Rita Monachino, Fabio Lillo Incardona, tutti difesi dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, che hanno dedotto – con apposita memoria – l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.