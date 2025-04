A Romano Lombardia si canta Bella ciao, nonostante divieto

agenzia

Al corteo del 25 aprile dopo stop Comune, Anpi 'canto d'amore'

MILANO, 25 APR – Il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, canta ‘Bella ciao’ nonostante il divieto di eseguirne la musica deciso dall’amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. “Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie – commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia – e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare ‘Bella ciao’, che è un canto d’amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale”.

