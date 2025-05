A Venezia InspiringPR, impegno globale su IA nella comunicazione

agenzia

Il 16 maggio apre summit di Global Alliance for Public Relation

VENEZIA, 15 MAG – Prende il via il 16 maggio a Venezia, nella sede delle Procuratie Vecchie, la due giorni di InspiringPR, il Festival delle relazioni Pubbliche di Ferpi. C’è attesa in particolare per la presentazione di quello che è stato ribattezzato ‘The Venice Pledge’, ovvero un impegno globale che sarà chiesto agli operatori del settore per un impiego etico dell’intelligenza artificiale nella comunicazione. “Good times, bad times. È tempo di essere etici” recita infatti il titolo della manifestazione, che quest’anno sarà preceduta, domani, 16 maggio, dallo European Summit “Technology, Trends & Communication Transformations”, promosso dalla Global Alliance for Public Relations & Communication Management. I lavori delle due giornate, venerdì 16 e sabato 17 maggio, avranno luogo in una prestigiosa come la Casa di The Human Safety Net, la fondazione di Generali che ospita iniziative a forte impatto sociale. Ferpi vuole offrire una opportunità di confronto tra comunicatori e relatori pubblici di tutto il mondo sull’evoluzione di queste professioni e sull’assunzione di responsabilità che comporta l’esercitarle oggi, tra adeguamento alle suggestioni tecnologiche ed etica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA