Abu Mazen, spero che Netanyahu sia presto arrestato

Intervista ad Avvenire. 'Poi riprendere percorso di pace'

ROMA, 29 NOV – “Mi auguro che in esecuzione del mandato della Corte penale internazionale Benjamin Netanyahu venga presto arrestato e si possa rapidamente riprendere un percorso di pace. Non siamo solo noi ad augurarcelo ma anche tanti cittadini israeliani stufi del loro governo estremista e desiderosi di vivere in pace”. In un’intervista in esclusiva ad Avvenire, che il giornale pubblicherà nella sua versione integrale, il presidente palestinese Mahmoud Abbas affronta i temi caldi in Medio Oriente e lancia alla Comunità internazionale una serie di proposte per affrontare la Guerra a Gaza e superare le tensioni nell’area. E’ la prima intervista concessa da “Abu Mazen” dopo il 7 ottobre 2023.

