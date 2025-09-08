Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

Posizioni

Abusi su turiste a Catania, Ceccardi e Stancanelli: «Una catastrofe le politiche migratorie europee»

I due europarlamentari della Lega intervengono, con un plauso alle Forze dell'ordine, su quanto accaduto nei giorni scorsi in città ad opera di tre nordafricani che sono stati arrestati

Di Redazione |

“La violenza sessuale di gruppo ai danni di due turiste ungheresi, commessa nel Catanese da tre giovani migranti nordafricani privi di permesso di soggiorno, è l’ennesima prova della catastrofe delle politiche migratorie europee. Frontiere aperte, comunità esposte, cittadini in pericolo, in particolare le donne di ogni età. Tutto nel nome dell’accoglienza indiscriminata e del falso multiculturalismo sciaguratamente promossi da Bruxelles”. Lo dichiarano gli europarlamentari Susanna Ceccardi e Raffaele Stancanelli (Lega), rivolgendo “un plauso alle forze dell’ordine per la tempestività e l’abnegazione con cui hanno operato, assicurando alla giustizia i presunti autori della violenza”.

“Le donne e i minori sono le prime vittime di questa ideologia immigrazionista che continua a spalancare le porte a chi ignora le nostre leggi e i nostri valori – aggiungono Ceccardi e Stancanelli -. Serve un cambio di rotta immediato: remigrazione, respingimenti efficaci, regole chiare per chi entra in Europa, più poteri e più risorse a Frontex. Solo così potremo tornare a proteggere i cittadini italiani ed europei. Non è “chiusura”: è giustizia e assunzione di responsabilità verso le nostre famiglie e il nostro futuro.”COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

accesso-community