Posizioni
Abusi su turiste a Catania, Ceccardi e Stancanelli: «Una catastrofe le politiche migratorie europee»
I due europarlamentari della Lega intervengono, con un plauso alle Forze dell'ordine, su quanto accaduto nei giorni scorsi in città ad opera di tre nordafricani che sono stati arrestati
“La violenza sessuale di gruppo ai danni di due turiste ungheresi, commessa nel Catanese da tre giovani migranti nordafricani privi di permesso di soggiorno, è l’ennesima prova della catastrofe delle politiche migratorie europee. Frontiere aperte, comunità esposte, cittadini in pericolo, in particolare le donne di ogni età. Tutto nel nome dell’accoglienza indiscriminata e del falso multiculturalismo sciaguratamente promossi da Bruxelles”. Lo dichiarano gli europarlamentari Susanna Ceccardi e Raffaele Stancanelli (Lega), rivolgendo “un plauso alle forze dell’ordine per la tempestività e l’abnegazione con cui hanno operato, assicurando alla giustizia i presunti autori della violenza”.
"Le donne e i minori sono le prime vittime di questa ideologia immigrazionista che continua a spalancare le porte a chi ignora le nostre leggi e i nostri valori – aggiungono Ceccardi e Stancanelli -. Serve un cambio di rotta immediato: remigrazione, respingimenti efficaci, regole chiare per chi entra in Europa, più poteri e più risorse a Frontex. Solo così potremo tornare a proteggere i cittadini italiani ed europei. Non è "chiusura": è giustizia e assunzione di responsabilità verso le nostre famiglie e il nostro futuro."