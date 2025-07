Acquaroli, ‘bene governance poll ma restano sondaggi’

agenzia

Risale da 20/o a 12/o posto. "Soddisfatto, ora ultimi obiettivi"

ANCONA, 07 LUG – “Il commento non può che essere positivo e c’è soddisfazione rispetto a quanto si è fatto in questi mesi e nell’ultimo anno, ma c’è anche la consapevolezza di guardare questi sondaggi sapendo che sono sondaggi”. Lo ha detto Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, a margine di una conferenza stampa ad Ancona commentando il Governance poll 2025 del Sole 24 ore sull’indice di gradimento dei governatori e dei sindaci italiani. Il presidente marchigiano (50,5%) è 12/o nella classifica ed è risalito dal 20/o posto del 2024. “Io ho sempre dato un valore relativo a questi sondaggi, non perché non abbiano valore, ma perché sappiamo che nell’ambito di una legislatura e anche di una campagna elettorale ci sono momenti differenti. – ha aggiunto Acquaroli – Tutto fa parte di una evoluzione di chi deve lavorare, mettere in campo i progetti, poi cercare di realizzarli e poi comunicarli. Dobbiamo continuare a raggiungere gli ultimi obiettivi, ma la percezione non è data solo dai sondaggi, ma anche da quando andiamo in giro a incontrare le persone, quando giriamo per le strade, per le piazze, quando facciamo le riunioni e i convegni”.

