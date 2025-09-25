Acquaroli ‘Marche di nuovo competitive, scegliere la continuità’

agenzia

Abbiamo messo in campo delle riforme strutturali

ANCONA, 25 SET – “Abbiamo messo in campo, nonostante la pandemia e il contesto internazionale, riforme strutturali che nella loro attuazione stanno già andando nella direzione auspicata: restutuire competitività, risposte, servizi, rafforzare l’entroterra, garantire la ricostruzione, risposte alle popolazioni alluvionate”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, candidato per il centrodestra alla riconferma alle prossime Regionali, in un appello finale agli elettori durante un faccia tv con il candidato del centrosinistra Matteo Ricci nel programma “Il Confronto” su Sky Tg24. “Cinque anni fa – ha attaccato – abbiamo raccolto una regione rassegnata, scoraggiata e umiliata da tante vicende in cui il governo non era riuscito a difendere i nostri interessi”. Acquaroli ha citato il “fallimento di Banca Marche, la cessione Indesit a Whirpool e tante riforme che si attendeva da anni”. “Torniamo ad essere una regione competitiva – ha concluso – nonostante un scenario complicato e sono convinto che i marchigiani, lo riscontriamo quando giriamo la regione, sapranno scegliere la continuità come valore aggiunto”.

