Ad Ascoli il sindaco più amato d’Italia, ‘umanità e concretezza’

Fioravanti "un percorso incredibile. Città cresciuta negli anni"

“Umanità, visione e concretezza. Dedicare tempo all’ascolto, dialogare costantemente, e in maniera chiara e trasparente, con i cittadini, oltre alle tante attività messe a terra per il territorio”. Sono queste, per il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, primo cittadino più amato d’Italia secondo il Governance Poll del Sole 24ore con il 70% dei consensi, le chiavi del gradimento dei cittadini. “Una gioia incredibile, – commenta – un risultato straordinario che voglio condividere con tutta la comunità ascolana”. E’ la prima volta in vetta al governance poll per un sindaco marchigiano e per un primo cittadino di Fratelli d’Italia. “E’ davvero una grandissima soddisfazione: – dice all’ANSA Fioravanti – questa classifica testimonia l’ottimo lavoro che, con passione e dedizione, stiamo portando avanti nella città. Sapere che la comunità ascolana sta apprezzando l’attività amministrativa mi riempie d’orgoglio”. Fioravanti è presidente Anci Marche e presidente del Consiglio Nazionale Anci. “Ascoli, in questi anni, – ricorda – è cresciuta in ogni settore: arte e cultura, green e mobilità sostenibile, sport e turismo, oltre ai tanti interventi pubblici e alla grande attenzione alla sfera del sociale. Un impegno che ci è stato riconosciuto anche a livello nazionale e che continua a essere apprezzato dalla comunità ascolana”. “Il percorso è incredibile: – ricapitola – l’elezione nel 2019 come sindaco più giovane di sempre di Ascoli Piceno, tre anni sul podio dell’indice di gradimento de Il Sole 24 Ore, la rielezione del 2024 con la percentuale più alta tra i sindaci dei Comuni capoluogo alle urne, ora questa nuova grande soddisfazione. Ringrazio coloro che sono al mio fianco in questo percorso: questo riconoscimento è da condividere con la città che continua a essere sempre più un modello virtuoso di amministrazione pubblica. Dobbiamo continuare così, tenendo ben a mente l’obiettivo che ci ha sempre guidati: lasciare agli ascolani una città migliore di quella che ci è stata temporaneamente affidata con il loro voto e la loro fiducia”.

