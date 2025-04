Addio a Mario Nanni, cronista parlamentare di valore

agenzia

Aveva 78 anni, allievo di Sergio Lepri, all'ANSA per 35 anni

ROMA, 02 APR – È morto il collega Mario Nanni, i funerali saranno venerdì a Roma. Lo rende noto Pino Nano per Bee Magazine, di cui Nanni era fondatore e direttore. La storia di Mario Nanni, coincide con quella del suo lavoro all’ANSA dove, allievo e amico di Sergio Lepri, ha lavorato per 35 anni. Aveva 78 anni e la malattia l’ha portato via nonostante la sua tempra infaticabile: solo qualche settimana fa la sua ultima apparizione in Senato per presentare il suo libro sul Caso Becciu. ”Quel giorno in Senato – racconta Nano -, una sala gremitissima di amici e intellettuali di varia estrazione politica, gli avevamo consegnato il Premio alla Carriera di Giornalistitalia come riconoscimento del valore altissimo del suo linguaggio e del suo modo di fare giornalismo. Con lui se va un’icona del nostro mondo e un testimone attentissimo e severo della storia del Paese”. Salentino, di Nardò, viveva a Roma dal 1975. Laureato in Filosofia, abilitato in Scienze umane e Storia. Giornalista professionista dal 1976, giornalista parlamentare dal 1977. Ha seguito commissioni d’inchiesta su vicende tragiche e misteriose (Moro, P2, Sindona), la Commissione Antimafia, le Commissioni bicamerali per le riforme istituzionali. Ha raccontato per quasi 50 anni eventi e personaggi della vita politica italiana. È stato capo della redazione politica e parlamentare dell’ANSA e poi capo redattore centrale. Ha scritto: Lessico parlamentare in AA. VV., Dizionario della Comunicazione, Le Monnier 1995, un volume coordinato da Sergio Lepri; Il curioso giornalista. Come vestire le notizie, Media&Books, 2018; Il caso Moro, il passato che non passa, saggio-intervista, in Passi perduti, Giappichelli, 2018; Parlamento sotterraneo, Rubbettino, 2020; Libia 110 anni dopo, con Andrea Camaiora, The Skill Press, 2021; Sulla giostra della memoria, Media&Books, 2021. L’ultimo libro è uscito a dicembre 2024: Il caso Becciu (Mediabooks, 2024). Si è occupato per anni di problemi di scrittura, di tecnica giornalistica e di storia politica. Ha svolto attività didattica in seminari e master universitari di giornalismo (Università del Salento e Lumsa). Attualmente era direttore editoriale della rivista online di politica e cultura Beemagazine (https://beemagazine.it), edita dal Gruppo The Skill che insieme ad Andrea Camaiora . I funerali venerdì prossimo a Trastevere, nella Chiesa di San Francesco a Ripa.

