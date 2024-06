Adelfio Elio Cardinale nel CdA dello Svimez, lo ha nominato Renato Schifani

economia

la designazione del presidente della Regione

ll presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato il professore Adelfio Elio Cardinale componente del Consiglio di amministrazione della Svimez, l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno. Cardinale, palermitano, medico e docente universitario di Scienze delle immagini, è stato, tra l’altro, sottosegretario di Stato alla Salute dal 2011 al 2013, prorettore dell’Università di Palermo e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dello stesso ateneo, vicepresidente del Consiglio superiore di sanità e dell’Istituto superiore di sanità, presidente del Cerisdi ed è presidente della Società Italiana di Storia della medicina. La Svimez studia le condizioni economiche del Mezzogiorno per proporre programmi di azione e di opere per promuovere lo sviluppo delle regioni del Sud.

