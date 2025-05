Adunata Alpini: La Russa assiste alla sfilata di Biella

agenzia

Presidente del Senato accompagnato dal ministro Crosetto

TORINO, 11 MAG – Il presidente del Senato Ignazio La Russa è salito sul palco dell’autorità per assistere alla sfilata che è in corso dalle 9 di questa mattina, per la 96esima Adunata degli Alpini a Biella. La Russa è accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che aveva sfilato con il cappello alpino in testa, da Michele Risi comandante delle Truppe alpine e dal presidente Ana Sebastiano Favero.

