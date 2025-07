Aeroporto di Catania, altra fumata nera per la nuova governance: tutto rimandato a settembre

L'attesa

Da aprile è la quarta riunione dei soci, tutti soggetti pubblici, che va a vuoto: nello stallo c'entra la complessa situazione dovuta alle inchieste che hanno coinvolto i politici siciliani

L’assemblea dei soci dedicata al rinnovo della governance di Sac, la Società di gestione dell’aeroporto di Catania e di Comiso, è saltata oggi per la quarta volta da aprile. In attesa di una nuova data ufficiale, è quasi certo che la decisione non verrà presa prima di settembre. La riunione era in programma per le 11 ma, in assenza di una intesa sui nomi dei cinque componenti del nuovo consiglio di amministrazione, l’assemblea è nuovamente saltata. Ne fanno parte cinque componenti: innanzitutto Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia con il 60,64% sul capitale sociale della Spa, poi Enrico Trantino, nel doppio ruolo di sindaco della Città Metropolitana di Catania (12,13& delle quote) e del Comune (2,02%), Marcello Gualdani, commissario straordinario dell’Irsap (12,13% sul Capitale Sociale), Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero consorzio comunale di Siracusa (anche qui 12,13%) e Maria Rita Schembari, sindaca di Comiso con lo 0,96% sul capitale sociale.

Continua l’incertezza sui nomi