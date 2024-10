Affianca la bandiera nazista a quella d’Israele, ‘si dimetta’

agenzia

Autore del post, poi rimosso, un consigliere comunale di Brescia

BRESCIA, 21 OTT – L”Associazione Italia-Israele di Brescia chiede le dimissioni del consigliere comunale di maggioranza lyas Ashkar, autore del post, poi rimosso, nel quale ha equiparato, mettendole una accanto all’altra, la bandiera di Israele a quella nazista. “Non stupisce che certe affermazioni arrivino da chi era alleato di Hitler e che non ha mai rinnegato l’ideologia nazista, almeno per quanto riguarda il piano di genocidio del popolo ebraico. Stupisce e indigna che a pubblicarle sia stato il signor Ashkar, consigliere del Comune di Brescia, che in virtù del ruolo che svolge, dovrebbe avere una buona conoscenza della storia, della nostra Costituzione e della fede cristiana. A chi conosce Israele e un minimo di storia, è evidente che il manifesto pubblicato dal signor Ashkar tutt’al più porta alla luce una certa somiglianza tra l’ideologia di Hamas e il nazismo” sostiene l’associazione Italia-Israele. “Le parole hanno un peso e non si può riscrivere la storia a proprio uso e consumo. Soprattutto – spiega ancora – se, come nel caso del nostro consigliere Ashkar, si svolge un ruolo pubblico in un Paese come l’Italia che, con tutti i suoi difetti, è e vorrebbe rimanere libero”.

