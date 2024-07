Agcom, Rai in testa, piattaforme online sfiorano il 20% risorse

agenzia

Seconda Sky con 22,2%, terza Mediaset con 19,4%

ROMA, 18 LUG – Nel 2023 i primi tre operatori audiovisivi mantengono ancora il 70% delle risorse complessive in Italia, con la Rai in testa con una quota del 28,4%. Lo si legge nella relazione annuale dell’Agcom. Seconda è Comcast/Sky, con il 22,2%, seguita da Fininvest attraverso Mfe-Mediaset (19,4%). Si rafforza l’incidenza delle piattaforme online, tra cui Netflix, Dazn, Tim, Amazon e Disney, che guadagnano porzioni di ricavi e sfiorano nel complesso il 20% delle risorse economiche del settore televisivo. Si tratta di quasi 13 punti percentuali in più rispetto al 2019.

