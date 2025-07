Aguzzi, ‘ancora disagi a San Benedetto, si trovi una soluzione’

agenzia

Assessore Marche, "è l'invito ai territori. Per ora solo disagi"

ANCONA, 29 LUG – “C’è stata una situazione pesante in particolare nell’Ascolano. A San Benedetto del Tronto succede spesso, l’invito che faccio a quei territori è di trovare delle soluzioni”. Così l’assessore della Regione Marche alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, in risposta a una domanda sul nubifragio nel Piceno di ieri, che ha causato allagamenti e danni, a margine della seduta del Consiglio regionale. “Non ci sono drammaticità, se non un forte disagio e qualche danno. – ha aggiunto a proposito dei problemi che periodicamente si registrano in particolare nella città rivierasca nel Piceno – Occorrerà maggiore attenzione per evitare queste situazioni in futuro, perché i fenomeni eccessivi ci saranno e sarà difficile prevenirli ed evitarli. Anche se in questo caso è avvenuto quello che ci aspettavamo: c’era un’allerta gialla e sapevamo che ci sarebbero state piogge eccessive”.

