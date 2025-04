Ai funerali del Papa Trump in prima fila

agenzia

Anche Zelensky, distante dal presidente Usa

ROMA, 26 APR – Variazioni dell’ultimo minuto al funerale di Papa Francesco: al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e alla moglie Melania è stato riservato un posto in prima fila. Alla sua destra il presidente finlandese e alla sua sinistra il presidente estone. Accanto al presidente estone Re Felipe di Spagna e accanto al presidente finlandese Emanuel Macron e la moglie Brigitte. Posto in prima fila anche per il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, seduto un po’ più distante da Trump.

