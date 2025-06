Ai giornalisti palestinesi il premio Leali delle Notizie

agenzia

Concluso l'XI Festival del Giornalismo

RONCHI DEI LEGIONARI, 15 GIU – L’XI edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie si è conclusa con la consegna del premio in memoria di Daphne Caruana Galizia ai giornalisti palestinesi di Gaza e Cisgiordania che hanno “pagato un enorme tributo, anche in termini di vite, per continuare a fare il loro lavoro”, come spiegano gli organizzatori. Il riconoscimento collettivo, che ha l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, è stato consegnato dal figlio della giornalista maltese Emanuel Delia al giornalista palestinese Samir Al Qaryouti che ha poi portato la sua testimonianza, intervistato dall’inviata di guerra Barbara Schiavulli. Il Festival si è chiuso dopo sei giorni di confronti sui conflitti, sulla situazione geopolitica internazionale analizzando lo stato di salute del giornalismo, senza dimenticare l’IA, il patriarcato, l’inquinamento. Per quanto riguarda l’impatto sui social, sono state oltre 400mila le persone raggiunte e 150mila le interazioni con i contenuti del Festival. “La nostra associazione – è il commento del presidente di Leali delle Notizie, Luca Perrino – si conferma punto di riferimento per il mondo dell’informazione e per il nostro pubblico”. L’edizione 2025 si è aperta con il IV premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, quest’anno puntato su Guerra e pace. Accanto agli incontri, l’associazione ha allestito quattro mostre tra cui quella sul giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra.

