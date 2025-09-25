il caso
Aiuti prima casa ai pignorati: legge ferma da tre anni, zero fondi erogati dalla Regione
La denuncia la deputata M5S all’Ars Stefania Campo, che spiega: «Avevo presentato un emendamento per aumentare di un milione di euro il fondo previsto dalla legge, ma in commissione Bilancio mi è stato detto che non ci sarebbe stato tempo per approvare il regolamento attuativo»
Da quasi tre anni è in vigore una legge che promette aiuti ai pignorati della prima casa, annunciata a gran voce dal centrodestra, ma nessun sostegno economico è mai arrivato ai cittadini colpiti. Il motivo? La Regione non ha mai adottato il regolamento attuativo previsto entro 90 giorni dall’approvazione della legge, rendendo inutilizzabili anche i fondi stanziati, che sono stati restituiti.
Lo denuncia la deputata M5S all’Ars Stefania Campo, che spiega: «Avevo presentato un emendamento per aumentare di un milione di euro il fondo previsto dalla legge, ma in commissione Bilancio mi è stato detto che non ci sarebbe stato tempo per approvare il regolamento attuativo. Inoltre, le somme già stanziate, compresi i 400 mila euro della finanziaria dello scorso anno, non sono più disponibili».
Campo sottolinea come la legge del 2022 fosse mal concepita, richiedendo un iter complicato per l'approvazione del regolamento, affidato a tre assessori in contemporanea, una situazione praticamente impossibile da gestire in una Regione dove anche procedure più semplici incontrano difficoltà. «Il vero scandalo – conclude – è che una norma che potrebbe aiutare concretamente chi si trova in difficoltà sia paralizzata dall'inerzia della Regione e da un governo che si è dimostrato abile solo a mantenere le proprie posizioni di potere e a distribuire incarichi».