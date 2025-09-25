Aiuti prima casa ai pignorati: legge ferma da tre anni, zero fondi erogati dalla Regione

il caso

La denuncia la deputata M5S all’Ars Stefania Campo, che spiega: «Avevo presentato un emendamento per aumentare di un milione di euro il fondo previsto dalla legge, ma in commissione Bilancio mi è stato detto che non ci sarebbe stato tempo per approvare il regolamento attuativo»

Da quasi tre anni è in vigore una legge che promette aiuti ai pignorati della prima casa, annunciata a gran voce dal centrodestra, ma nessun sostegno economico è mai arrivato ai cittadini colpiti. Il motivo? La Regione non ha mai adottato il regolamento attuativo previsto entro 90 giorni dall’approvazione della legge, rendendo inutilizzabili anche i fondi stanziati, che sono stati restituiti.

Lo denuncia la deputata M5S all’Ars Stefania Campo, che spiega: «Avevo presentato un emendamento per aumentare di un milione di euro il fondo previsto dalla legge, ma in commissione Bilancio mi è stato detto che non ci sarebbe stato tempo per approvare il regolamento attuativo. Inoltre, le somme già stanziate, compresi i 400 mila euro della finanziaria dello scorso anno, non sono più disponibili».