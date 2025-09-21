Al raduno di Pontida cori contro la Campania. La Lega: «Erano pochi, non ci rappresentano»

La polemica

Poi l'annuncio: «Matteo Salvini sarà nei prossimi giorni a Napoli»

«Cori da stadio volgari e stupidi da parte di pochi, che certo non rappresentano le decine di migliaia di persone che erano a Pontida da tutta Italia e da tutta la Campania». Così una nota della Lega commenta le accuse per alcuni cori contro Napoli e i campani sentiti a Pontida, nel raduno della Lega.

La Lega poi specifica che «Matteo Salvini sarà nei prossimi giorni a Napoli e in Campania insieme ad amministratori, imprenditori e cittadini, per offrire finalmente ai campani la possibilità di cambiare dopo troppi, anni di malgoverno della sinistra».

