agenzia

Da Casa Santa Marta alla basilica di San Pietro

CITTÀ DEL VATICANO, 23 APR – Al via il rito della traslazione della salma del Papa. La cerimonia ha preso il via nella Cappella di Casa Santa Marta con la preghiera recitata dal Camerlengo, il card. Kevin Farrell. Poi ci sarà la processione verso Piazza San Pietro e quindi nella basilica, dove dalle 11 prenderà il via l’omaggio dei fedeli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA