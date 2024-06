Al via voti in commissione su abuso d’ufficio,possibile notturna

agenzia

Il provvedimento è in seconda lettura, è previsto in Aula il 24

ROMA, 17 GIU – La commissione Giustizia della Camera ha iniziato a votare gli emendamenti sul ddl Nordio che, tra l’altro, cancella il reato di abuso d’ufficio. Il provvedimento, già approvato in prima lettura in Senato, è in calendario in Aula lunedì 24 per la discussione generale e l’obiettivo è quello di provare a chiuderlo in commissione in serata con il voto degli emendamenti, un centinaio circa, tutti di opposizione. Per questo è stata prevista una possibile seduta notturna.

