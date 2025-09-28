‘Alba abbraccia Gaza’, centinaia in piazza Ferrero

agenzia

La manifestazione si conclude con l'omaggio alla Sumud Flotilla

ALBA, 28 SET – Si conclude con la deposizione di decine di barchette di carta su un grande telo bianco, simbolico omaggio alla Global Sumud Flotilla, la manifestazione in solidarietà con Gaza convocata ad Alba (Cuneo). In una piazza Ferrero gremita si sono radunate alcune centinaia di manifestanti, tra cui il sindaco Alberto Gatto e vari amministratori, invocando pace per la Palestina ma anche per l’Ucraina. “Alba abbraccia Gaza” è lo slogan scelto per la manifestazione, organizzata dall’Ufficio della Pace del Comune di Alba e dalla Rete cuneese per la Palestina. Gli oratori hanno letto i brani di testimonianze dirette, tra cui quella di Martina Marchiò, infermiera torinese di Medici senza Frontiere impegnata a Gaza, e del 77enne attivista Nino Rocca, imbarcato sulla Flotilla.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA