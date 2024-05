Alessandria, centrodestra chiede il commissariamento del Comune

agenzia

Per il rendiconto di gestione 2023 e nomina del ragioniere capo

ALESSANDRIA, 11 MAG – I capigruppo del centrodestra in Consiglio comunale ad Alessandria hanno chiesto al prefetto Alessandra Vinciguerra di attivare la procedura di commissariamento del Comune. “La questione sollevata – spiegano in un comunicato congiunto i consiglieri Emanuele Locci (FdI), Mattia Roggero (Lega), Davide Buzzi Langhi (FI) e Luigi Sfienti (Movimento Civico per Alessandria) – attiene alla mancata approvazione da parte dell’organo consiliare del Rendiconto di Gestione 2023 prevista, per legge, entro il 30 aprile”. I consiglieri di opposizione ipotizzano inoltre che chi ha predisposto i documenti di bilancio non potesse farlo: in una lettera presentata da Locci viene chiesto un parere al segretario generale e all’organismo indipendente per la valutazione del Comune sull’illegittimità della nomina del ragioniere capo. “Un’illegittimità – precisa Locci – che, tra l’altro, riporta denominazioni di servizi inesistenti, non specificando neppure le funzioni assegnate ai dirigenti indicati e la nullità o l’annullabilità degli atti del dirigente illegittimamente incaricato”. Locci, Roggero, Buzzi Langhi e Sfienti si sono pertanto rivolti al prefetto per verificare l’opportunità di un commissariamento “tendente a ristabilire legittimità, correttezza e certezza dei conti del nostro ente”.

