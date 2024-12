Alla Regione Umbria un assessore con la delega alla pace

agenzia

Assegnata al segretario umbro di Avs

PERUGIA, 18 DIC – Ha istituito la delega alla pace e alla cooperazione, la nuova presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, già per due mandati sindaca di Assisi. L’ha assegnata a Fabio Barcaioli, segretario regionale di Alleanza verdi e sinistra. Per lui la competenza anche su welfare e istruzione. “Purtroppo c’è questa delega perché è un mondo in guerra che incombe dall’Ucraina alla Palestina” ha detto Barcaioli all’ANSA. “Siamo di fronte in questi giorni – ha aggiunto – a una finanziaria di guerra, con un aumento enorme di costi e spese militari a discapito delle politiche sociali. L’idea della presidente di darmi un assessorato legato alle politiche sociali, al welfare e alla pace mi rende orgoglioso e su questo intendo lavorare da subito”. L’assessore ha quindi ricordato come l’Umbria sia la terra della marcia Perugia-Assisi, di Aldo Capitini. “Qui – ha sottolineato – sono nati i primi ragionamenti su un mondo smilitarizzato e di pace. Dobbiamo riprendere questo filo e riportare questi temi come punto politico di programma da attuare subito”.

