Allarmi in base italiana in Libano prima della tregua

Allerta in concomitanza degli ultimi lanci tra Israele e Iran

All’alba di questa mattina sono risuonati anche nella base italiana dell’Unifil, nel sud del Libano, gli allarmi per il lancio di missili tra Israele e Iran. Proprio nei momenti in cui venivano registrati gli ultimi lanci, e in cui Donald Trump annunciava la tregua raggiunta tra Israele e Iran, nella base di Shama sono risuonati gli allarmi che ordinavano ai militari di trovare riparo con i dispositivi di protezione indossati. Non si è trattato comunque di un allarme bunker, come capitato nei giorni e scorsi e, più frequentemente, nelle settimane successive all’8 ottobre.

