Alle Province i 350 milioni di euro per le strade provinciali tagliati dal Milleproroghe

Viabilità

Il ministro Salvini ha precisato che c'è «piena disponibilità» a ripristinare le vecchie risorse per le Province per l’anno 2025 in fase di conversione del decreto infrastrutture

Ritornano alle Province i 350 milioni di fondi tagliati dal Decreto milleproroghe per la manutenzione delle strade provinciali.Dopo la riunione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presieduta dal ministro e vicepremier Matteo Salvini, con Mef, Upi e Anci, il Mit ha precisato che c’è «piena disponibilità» a ripristinare le vecchie risorse per le Province per l’anno 2025 in fase di conversione del decreto infrastrutture. Ma ha avvertito che gli enti locali «dovranno rispettare scadenze tassative» per dimostrare l’effettiva capacità di spesa ed «evitare che le risorse vadano perdute».

Esprime soddisfazione l’Unione delle Province d’Italia. «La riunione al Mit con il ministro Salvini è stata positiva. Un confronto molto tecnico, in cui ci siamo potuti chiarire con le strutture del Mit e del Mef, nel quale si è stabilito che nella conversione in legge del decreto infrastrutture saranno restituite alle Province i 350 milioni di risorse per il 2025 e 2026 tagliati dal Decreto milleproroghe», ha spiegato il Presidente di Upi, Pasquale Gandolfi, al termine dell’incontro.Apertura anche dall’Anci. «Disponibile a condividere una proposta del governo e ad accompagnare, in sede di conversione del decreto legge Infrastrutture, le Città metropolitane per arrivare a una soluzione che garantisca le risorse, in particolare per le annualità 2025 e 2026, a quegli enti che rispettino una tempistica certa della spesa», ha detto il sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane Anci, Matteo Lepore.