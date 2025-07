Amb.Fertitta, Italia può contare sugli Usa e noi su di voi

agenzia

'E' fantastico essere qui'

ROMA, 02 LUG – “Adoro il nostro rapporto con l’Italia. Il rapporto con Meloni, Tajani e Salvini è davvero fantastico. Li ho conosciuti tutti molto bene ed è semplicemente incredibile quanto i nostri paesi siano intrecciati e quanto lavoriamo insieme e ci sosteniamo a vicenda”. Lo ha detto l’ambasciatore americano a Roma Tilman Fertitta in occasione della tradizionale festa dell’Independence Day a Villa Taverna. “L’Italia può sempre contare sugli Stati Uniti – ha aggiunto – e gli Stati Uniti possono sempre contare sull’Italia”. “E’ fantastico essere qui come ambasciatore che rappresenta gli Stati Uniti e il presidente Trump. Non c’è altro paese in cui vorrei essere se non la Repubblica Italiana. I miei antenati lasciarono questo Paese nel 1887 ed è meraviglioso tornare qui nel 2025 e rappresentare tutti gli italoamericani negli Stati Uniti”.

