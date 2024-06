Amministrative in Sicilia, al via lo spoglio nei 37 comuni dove si è votato: Caltanissetta unico capoluogo

elezioni

In otto il sistema è proporzionale (e dunque è previsto un eventyuale ballottaggio) negli altri 29 c'è il maggioritario

Sono cominciate, nei 37 comuni siciliani chiamati a rinnovare sindaco e consigli comunali, le operazioni di scrutinio. Gli elettori chiamati al voto erano 462.281 e ha votato il 58,05%. Unico capoluogo che è andato al voto è Caltanissetta con 54.566 elettori.

