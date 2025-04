Amoroso, pronuncia sul terzo mandato governatori vale per tutti

agenzia

Ma non per Regioni a statuto speciale, non ce ne siamo occupati

ROMA, 11 APR – “La Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini generali per ricostruire l’assetto di sistema, con riferimento anche ad altre Regioni in modo da affermare un principio che valga per tutti e quindi questo vale per la Regione Campania e vale per tutte le Regioni a statuto ordinario. Non ci siamo occupati delle Regioni a statuto speciale, la pronuncia riguarda quelle a statuto ordinario”. Così il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso in conferenza stampa dopo la relazione sull’attività dell’anno 2024, in merito alla sentenza che ha posto il limite del terzo mandato per i governatore della Campania.

