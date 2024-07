Anche il Pd firma pdl di +Eu su tirocinio toghe in carcere

agenzia

Il testo, condiviso anche da FI,Az,IV, è stato depositato oggi

ROMA, 30 LUG – Sempre più trasversale la proposta di legge di +Europa che punta a prevedere per i magistrati un periodo di tirocinio nelle carceri. Il testo, messo a punto da Benedetto Della Vedova e dal segretario del partito Riccardo Magi, è stato firmato anche da Paola Boscaini, la parlamentare di FI subentrata a Flavio Tosi che è stato eletto eurodeputato, dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, di FI, dal responsabile Giustizia di Azione, Enrico Costa, dal deputato di Italia Viva, Roberto Giachetti e dalle parlamentari del Pd, Lia Quartapelle e Marianna Madia. Il testo, annunciato nei giorni scorsi è stato depositato oggi alla Camera e sarà illustrato in una conferenza stampa prevista per giovedì a Montecitorio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA