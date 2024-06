Ancora in corso lo spoglio, Tarquinio in vantaggio su Morani

agenzia

Eventuale seggio con i resti, 78 sezioni Roma da scrutinare

ANCONA, 11 GIU – Sono ancora 78 le sezioni di Roma da scrutinare per certificare il risultato definitivo delle Europee: tra i dem netto il vantaggio del giornalista romano Marco Tarquinio sull’ex deputata e sottosegretaria al Mise marchigiana Alessia Morani, inizialmente in testa, per l’ulteriore seggio appannaggio del Pd che scatterebbe nella Circoscrizione del Centro Italia sulla base dei resti dei voti. Il trend favorisce Tarquinio (41.422) su Morani (40.339) anche in virtù del fatto che le sezioni mancanti appartengono ad un territorio più favorevole al giornalista (nella circoscrizione di Roma ha ottenuto 17.186) rispetto all’ex deputata pesarese (11.056). Lo spoglio va avanti. Intanto le Marche, dopo 20 anni dall’elezioni di Luciana Sbarbati con l’Ulivo di Prodi, tornano in Europa con ben due parlamentari europei: Carlo Ciccioli, ex capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale (50.510 preferenze) e Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro e coordinatore nazionale dei primi cittadini, forte di ben 103.088, quando lo scrutinio non è ancora chiuso.

