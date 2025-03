Ancora piccoli miglioramenti per il Papa

agenzia

Ossigenazione sospesa di notte, ridotta di giorno

ROMA, 21 MAR – La condizione medica del Papa, al suo 36/o giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, “resta stabile, con alcuni piccoli miglioramenti per quanto riguarda l’attività, la motricità, gli scambi gassosi, quindi la respirazione”. E’ quanto ha riferito stasera la Sala stampa vaticana, in assenza comunque di un nuovo bollettino medico dopo quello emesso mercoledì. Il Pontefice ha trascorso questi giorni “tra le terapie farmacologiche, la fisioterapia sia respiratoria che motoria, in parte l’attività lavorativa, e la preghiera”. La ventilazione meccanica non invasiva resta sempre sospesa durante la notte, mentre anche l’ossigeno ad alti flussi con le cannule nasali durante il giorno viene somministrato in maniera gradualmente ridotta, spiega sempre la Sala stampa sulle terapie cui è sottoposto il Papa. Per quanto riguarda l’Angelus di domenica prossima, al momento la previsione è che sia ancora in forma scritta, come avvenuto nelle ultime cinque domeniche. Il Papa non ha ricevuto nuove visite, a parte i suoi stretti collaboratori per le pratiche di lavoro, mentre i medici non hanno dato ancora nessuna indicazione temporale sull’uscita dall’ospedale, come pure su un nuovo loro incontro con la stampa. Ancora nessuna decisione della Santa Sede su come si svolgeranno i riti di Pasqua e da chi saranno presieduti.

